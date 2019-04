Die Opelfreunde Havelberg bereiten ein Benefiztreffen zugunsten der Sandauer Kita vor.

Sandau l „Tuning for Charity“ heißt es am Sonnabend, 13. April, in Sandau. Die Opelfreunde Havelberg laden dazu an und in die Sporthalle des Elbestädtchens ein. Das Benefiztreffen ist für die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenkäfer“ gedacht. Das heißt, alle Erlöse des Tages, der jede Menge Spiel, Spaß und Sport und natürlich Autos bietet, kommen den Kindern zugute.

Los geht‘s um 8 Uhr in der Turnhalle mit Hüpfburgenland, Menschenkicker, Tombola, Kinderschminken und anderem mehr. Auf sechs Hüpfburgen können sich die Kinder so richtig austoben, berichtet Stefanie Janke, die Vorsitzende der Opelfreunde Havelberg. Um 10.30 Uhr wird auf dem Sportplatz das Fußballspiel der B-Jugend von TuS Sandau gegen Kickers Seehausen angepfiffen. Bis 12 Uhr können die Besitzer ihre getunten Autos – dieses Mal sind alle Fahrzeugmarken willkommen – für „Show & Shine“ am Bierwagen gegen eine Gebühr von 2,50 Euro anmelden. Ab 13 Uhr sind es dieses Mal die Kinder, die die Autos bewerten. „Wir gehen davon aus, dass viele Teilnehmer, die zu unseren Opeltreffen nach Havelberg kommen, auch dieses Mal dabei sind“, ist Stefanie Janke zuversichtlich.

Ab 14 Uhr gibt es im Zelt Kaffee und Kuchen. Eine Stunde später zeigen die „Sonnenkäfer“ den Besuchern ein Programm, für das sie Lieder einstudiert haben. Die Pokalvergabe für die schönsten Autos beginnt um 17 Uhr. Beim Lagerfeuer klingt das Benefiztreffen dann am Abend aus. Für die Versorgung mit Essen und Trinken ist den ganzen Tag über gesorgt.