Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Die Adelslandschaft früherer Jahrhunderte hat in der Prignitz und „deren Wiege“ Spuren hinterlassen, schaut man in die Geschichte von Havelbergs Wahrzeichen. In der Liste der Domherren tauchen Namen alter Adelsfamilien auf, und sie schmücken noch heute die Wappenfenster im Dom St. Marien. Immer wieder gibt es Besucher in der Hansestadt, die direkt nach den Spuren ihrer Vorfahren fragen, hier zum Familientreffen zusammenkommen oder die aktuelle Sonderausstellung über die Prignitzer Adelsfamilien in ihrem Reiseprogramm haben. Zur Führung durch die Sonderschau „Zum ehrenden Gedächtnis“ im Prignitz-Museum konnte Leiterin Antje Reichel den Ausstellungskurator Torsten Foelsch begrüßen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Stadt- und Regionalmuseum Perleberg. In den dortigen Museumsräumen war die Ausstellung bereits zu sehen. Was jetzt den Besucher in Havelberg erwartet, begeistert den Fachmann: „Die Räumlichkeit im Ostflügel ist sehr passend, sogar besser als in Perleberg.“