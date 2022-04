BHG-Landhandel Schönhausen hat einen neuen Besitzer

Schönhausen - Wer in der DDR auf dem Lande aufgewachsen ist, wird wissen, was die Abkürzung BHG bedeutet: Bäuerliche Handelsgenossenschaft. Eine Filiale gab es quasi in jedem Dorf – bis hoch nach Damerow. In der Sandauer Filiale wurden Baustoffe gehandelt. Der Hauptsitz befand sich in Schönhausen, wo Frank Guderjan die Erinnerung an diese für die Landbevölkerung so wichtigen Geschäfte bis heute aufrecht erhält: „BHG Landhandel Frank Guderjan“ nannte er sein Geschäft, das er seit 1996 mit seiner Frau Christel eigenständig führte.