Das Vereinshaus in Schönfeld direkt an der Bundesstraße ist jedes Jahr Mittelpunkt eines großen Treffens. Dorfbewohner und Motorradklub kommen gut miteinander aus.

Schönfeld - Zur Sommerparty des Motorrad Klubs Road Eagle Havelberg erwarteten die Organisatoren 400 Besucher in Schönfeld. Es kamen noch viel mehr auf das Gelände des Klubhauses, was die Verantwortlichen der Veranstaltung sehr freute. Das lag zum einen am guten Wetter und zum anderen an den Vereinsmitgliedern. Sie hatten im Vorfeld auf dem Klubgelände an der Bundesstraße den Festplatz hergerichtet, ebenso Zeltmöglichkeiten und einen kleinen Platz für Händler auf dem Grüngelände nebenan. Seit sechs Jahren ist die Sommerparty in Schönfeld Treffpunkt für Motorradfans.