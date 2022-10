Bismarck-Lauf Schönhausen: Preussen übergeben den Staffelstab

Schönhausen - Eine tolle Stimmung herrschte am Einheitsfeiertag am Schönhauser Sportzentrum: Hunderte Lauffans und ihre Angehörigen hatten sich zum Volkssportereignis des Jahres in Schönhausen eingefunden. Sogar die letzten Läufer wurden vom Rand aus noch lauthals angefeuert. So geht Fairness!