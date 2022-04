Blühende Landschaften in Klietz geplant

Wo erblickt man heutzutage noch blühende Blumenwiesen? In Klietz und den beiden Ortsteilen soll sich das nun ändern – zu verdanken ist dies der Initiative des Fördervereins „Waldstörche“.

Landwirt Paul Henschke aus Scharlibbe bereitet mit seiner Bodenfräse den ehemaligen Rasen für die Aussaat der Blumensamen neben dem Spielplatz in der Klietzer Friedenssiedlung vor.

Klietz - Streifen für Streifen zieht der Traktor von Paul Henschke, Landwirt im Nebenerwerb aus Scharlibbe, seine Bahn am Rande des Spielplatzes in der Klietzer Friedenssiedlung. Hinten dran hängt eine Bodenfräse, welche die einstige Grasnarbe zu feinen Erdkrumen zerkleinert. Denn nur auf so vorbereiteten Boden können die Blumensamen ausgesät werden.