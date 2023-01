Blutspende: Klietzer Kaserne verzeichnet 2022 einen Aufwuchs

Zum ersten Termin in diesem Jahr hatten sich am Montag 30 Blutspender im Klietzer Jugendtreff eingefunden. Im Vorjahr waren es noch neun Spender mehr gewesen.

Annerose Liedtke vom DRK aus Havelberg organisiert seit vielen Jahren die Spendentermine im Altkreis Havelberg, in Klietz helfen ihr Uta Freihorst (links) und Viola Pohl bei der Versorgung. Jetzt wird hier wieder ein kalt-warmes Buffet angeboten.

Elbe-Havel-Land - Seit 16 Jahren ist Annerose Liedtke vom DRK-Verein aus Havelberg beim Roten Kreuz tätig, die ersten Jahre als ABM-Kraft, später dann ehrenamtlich. Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit wurde sie auch in die Organisation der Blutspenden eingebunden, erinnert sich die Havelbergerin. In Klietz nahm sie jetzt wieder die Spender im Vorraum in Empfang, registrierte sie und händigte ihnen den Fragebogen aus. Noch immer herrscht bei den Spendenterminen Maskenpflicht, weshalb leider manch ehemaliger Spender weiterhin nicht erscheint.