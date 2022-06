Brandeinsatz beim Havelberger Ortsteil Müggenbusch

Am Freitagabend eilen die Wehren aus Sandau, Glöwen und Havelberg zu einem Waldstück an der Landesstraße.

Havelberg - Sirenenalarm für die Feuerwehr am frühen Freitagabend in Havelberg. Die beiden vor einigen Wochen neu installierten Sirenen auf dem Rathaus und bei der Feuerwehr sind in der ganzen Stadt nicht zu überhören.