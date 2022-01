Brandstifter unterwegs: Auto brennt im Franz-Mehring-Viertel in Havelberg

Erst brannte nur ein Müllcontainer, dann ein Auto. In Havelberg ermittelt die Polizei in Richtung Brandstiftung. Eine Zeuge kann eine erste Beschreibung des mutmaßlichen Täters liefern.

Zu zwei Bränden musste die Feuerwehr Havelberg in der Nacht zu Dienstag (4. Januar) ausrücken. Nun ermittelt die Polizei in Richtung Brandstiftung.

Havelberg (dha) - Erste Brandeinsätze für die Havelberger Feuerwehr 2022. Um 2.22 Uhr am Dienstag (4. Januar) galt es im Franz-Mehring-Viertel einen Müllcontainer zu löschen. Eine gute Stunde später wurden die Aktiven dann noch einmal zu einem Löscheinsatz in das Wohngebiet gerufen. Dieses Mal war ein Brand an einem Pkw gemeldet worden. Nun laufen Ermittlungen der Polizei in Richtung Brandstiftung.

Das Feuer am Fahrzeug drohte ein Vollbrand zu werden, der nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden ausrückte, verhindert werden konnte. Sie verhinderten ebenso das Übergreifen des Feuers auf einen Fahrradstellplatzcontainer, andere Fahrzeuge und einen Baum. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich der mutmaßliche Täter vom Brandort entfernte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, stämmige Figur, helle Hose, dunkle Jacke, dunkle Mütze.

Hinweise bitte an das Polizeirevier unter 03931/6850 oder jede andere Dienststelle.