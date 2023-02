Klietz/Göttlin - Die Mindener Pioniere wurden 2021 umgegliedert und bekamen Zuwachs aus dem Ausland: Seitdem ist in dieser Stadt in Nordrhein-Westfalen in der Herzog-von-Braunschweig-Kaserne das Deutsch/Britische Pionierbrückenbataillon 130 ansässig. Im April des Vorjahres wurde erstmals gemeinsam mit den Briten geübt – natürlich ebenfalls in Klietz.