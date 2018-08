Die Wuster Sommerschule steht vor ihren abschließenden Höhepunkten in der Theaterbaracke.

Wust l Wird es ein Musical, ein Theaterstück, ein Konzert, eine Rock-Show? Von allem etwas, verspricht Regisseur und Musiker Arthur Shettle, der auch in 2018 mit seiner ganzen Familie aus New York für einen ganzen Monat nach Wust gekommen ist, um den künstlerischen Abschluss der Sommerschule Wust zu inszenieren. „Wir werden ein Mosaik haben mit Musik, die ich speziell für diese Show komponiert habe, mit Videos, mit Theater-Einlagen, Bildern, mit Gesang und auch mit einem Chor“, verspricht Arthur Shettle. „Die Show wird durch unsere vielen gemeinsamen Jahre in Wust führen und weit darüber hinaus. Es ist so gigantisch, was dieser kleine Ort zusammen mit den noch kleineren umliegenden Dörfern an Gastfreundschaft und Mithilfe leistet, damit die Sommerschule immer wieder stattfinden kann. Wir möchten mit dieser Show auch unseren Dank als Dozenten und Gäste auch an die Wuster zurückgeben.“

Zahlreiche Multimedia-Elemente

„Im Theatersaal am Sportplatz profitieren wir derzeit sehr von den aufwändigen Verbesserungen der letzten Jahre“, merkt Bodo Strecke aus Berlin an, der technische Leiter und Produzent der Show, der dieses Mal wegen der zahlreichen Multimedia-Elemente noch mehr als in all den Jahren davor alle Hände voll zu tun hat. „Es ist sehr positiv zu spüren, dass der Saal und das Dach kürzlich komplett renoviert worden sind. Sonst wäre es bei dieser Hitzewelle hier wohl kaum auszuhalten.“

Moderner Musik-Stil

Was die Musik angeht, so wird mit E-Gitarre, Bass und Schlagzeug natürlich kein Mozart gespielt: Der Stil ist modern, ein bisschen rockig, führt Shettle aus. „Aber niemand muss fürchten, dass es zu laut wird. Ich sehe die Inszenierung durch meine Linse als Theaterregisseur. Wir haben die Idee, dass wir alle Spaß haben wollen mit diesen Aufführungen, und mit einem reinen Rockkonzert in Originallautstärke würden wir niemandem – oder jedenfalls nicht allen - einen Gefallen tun. Wir haben fantastische Musikerinnen und Musiker und versprechen, dass es ein wundervoller Abend wird“, meint Shettle.

Drei Aufführungen ab 2. August

Da die Theaterbaracke am Wuster Sportplatz nicht groß genug ist, um alle Besucher mit einer einzigen Aufführung zu erreichen, findet die Show an drei Tagen statt, und zwar am Donnerstag, 2.8., Freitag 3.8. und Samstag 4.8. jeweils um 19.30 Uhr. Drei Aufführungen – bei welcher besteht am ehesten die Chance, noch einen Sitzplatz zu bekommen? „Eher nicht am Donnerstag“, meint Bodo Strecke. „Da ist die ganze Sommerschule hier. Am Freitag und am Samstag geht das schon eher; und außerdem haben wir dann ganz bestimmt auch die allerletzten kleinen Pannen beseitigt.“