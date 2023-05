Die Maifeier bei der Havelberger Ortswehr ist zurück. Nach Corona-Absagen in 2020 und 2021 und einer Verschiebung in 2022 auf den Vorabend des Einheitsfeiertages.

Havelberg - Was die fleißigen Organisatoren von der Stadt und der Ortsfeuerwehr Havelberg am Sonntag am meisten freute: Das schöne Wetter lockte hunderte Besucher zum Tag der offenen Tür zum Gerätehaus an der Pritzwalker Straße.