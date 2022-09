Bürgermeister wird auf Havelberger Pferdemarkt ein Hut aufgesetzt

Zu den Höhepunkten im Festzelt auf dem Havelberger Pferdemarkt gehörte am Donnerstagnachmittag die Freie Hochzeit von Katharina und Dirk aus Güstrow, die sich 2020 standesamtlich – ebenfalls in Havelberg – das Jawort gegeben hatten. Als Traurednerin agierte Claudia Hengstmann (links).

Havelberg - Für den Havelberger Bürgermeister Mathias Bölt war es in diesem Amt sein erster Pferdemarkt. „Seit Montag herrscht Ausnahmezustand in Havelberg. Das Pferdemarktfieber geht um“, erklärte er am Donnerstagnachmittag zur Eröffnung im Festzelt auf dem Pferdehandelsplatz und hieß alle Pferdemarktbesucher zugleich herzlich in der Domstadt und auf dem Festgelände willkommen. „Ihr seid alle Ehrengäste und dazu liebe Leute hier, weil ihr uns bei dem Fest immer unterstützt und es mit uns feiert“, sagte Mathias Bölt.