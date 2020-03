Studierende und Professoren verbringen im Sommer eine Woche lang in Havelberg. Doch ist der Kunst-Campus nicht nur für sie gedacht.

Havelberg l Von der Idee bis zur Umsetzung brauchte es einige Zeit. Doch nun steht fest: Der Kunst-Campus Havelberg feiert seine Premiere. Vom 24. bis 29. August sind Studierende und Professoren von drei Kunsthochschulen in der Hansestadt zu Gast. „Das Gespräch mit dem Bürgermeister darüber, was wir zur Belebung der Stadtinsel und gegen den Leerstand unternehmen können, ist rund zweieinhalb Jahre her. Ich bin kein Immobilienmakler, habe aber Stadtentwicklung studiert. Doch dachte ich mir, dass es schön wäre, wenn wir was machen würden, was von jungen Leuten kommt und das mit dem zu tun hat, das ich mache: Kunst. Und so entwickelte sich die Idee des Kunst-Campus, mit dem wir eine Auswahl an kompetenten Menschen nach Havelberg holen“, erzählt Wolf Guenter Thiel von den Anfängen. „Bürgermeister Bernd Poloski fand die Idee gut und wir suchten nach einer Finanzierung. Mit Amtsleiter André Gerdel fuhr ich zur Kunststiftung Sachsen-Anhalt und wir bekamen die Zusage für Fördergelder. Bis nun alles auf den Weg gebracht ist, verging aber doch noch einige Zeit.“

Als Träger wurde das Kulturprojekt Stadtinsel gewählt. Der Verein wurde 2011 gegründet, um die Stadtinsel mit sozio-kulturellen Angeboten zu beleben. „Der Bürgermeister und Kämmerin Petra Jonschkowski haben dem Verein mit dem richtigen Know how einen Schub verliehen“, so Wolf ­Guenter Thiel. Zur Finanzierung wurde Lotto Toto mit herangezogen und der Stadtrat der Hansestadt stimmte einer Mitfinanzierung zu.

Studierende aus drei Ländern

Sehr früh hatte der Havelberger, der die Old School in der Schulstraße als Kulturstätte betreibt, Bildhauer Bruno Raetsch mit ins Boot geholt. Er war zu der Zeit Dekan der Kunsthochschule Burg Giebichenstein und hatte für Havelberg in Vorbereitung auf die Bundesgartenschau den Wettbewerb für das Zar-Peter-Denkmal auf dem Domplatz begleitet. „Er war von Anfang an sehr angetan vom Kunst-Campus in Havelberg und hat vier seiner besten Meisterschüler dafür nominiert. Auch er wird daran teilnehmen“, berichtet Wolf Guenter Thiel. Um dem Campus Internationalität zu verleihen, stellte er in Kunstakademien in Dänemark, Polen und der Niederlande das Projekt vor. Während aus dem dänischen Aarhus eine Absage kam, zeigte sich die Academie Minerva in Groningen, Niederlande, begeistert und wird vier Kunststudenten nach Havelberg schicken. Nicht nur für die Woche Kunst-Campus, sondern für mindestens zehn Tage. Die Akademia Sztuki in Szczecin, Polen, wird vier Studierende der Malerei entsenden. Von jeder Hochschule ist zudem ein Professor dabei.

Von Montag bis Donnerstag soll an jedem Abend eine Präsentation der künstlerischen Arbeit stattfinden – der Studierenden aus den drei Ländern und der mindestens drei Gastprofessoren. Angedacht ist dies in verschiedenen Ladenlokalen hauptsächlich in der Langen Straße. Tagsüber sind Workshops und Vorlesungen mit den Gastprofessoren vorgesehen. Dieser akademie-ähnliche Betrieb ist ebenso wie die Präsentationen am Abend offen für alle. „Jeder, der Interesse hat, kann daran teilnehmen“, wirbt Wolf Guenter Thiel schon jetzt.

Hoffnung auf kreative Impulse

Für den Freitag ist eine Ausstellungseröffnung vorgesehen. Wenn am Sonnabend der Bootskorso in der Hansestadt gefeiert wird, sollen die Besucher sich die Ergebnisse des Kunst-Campus anschauen können.

„Es geht bei diesem Projekt um Zusammenarbeit. Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der man sich wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen kann. Das alles kann und soll sich noch entwickeln und weitere Leute oder Institutionen wie beispielsweise Schulen oder andere Bildungsträger sind eingeladen, sich anzudocken. Erste Anfragen haben wir dazu schon. Wir wollen nicht exklusiv, sondern inklusiv sein. Je mehr Leute mitmachen, um so besser.“

Geplant ist eine Publikation. „Eine Campus-Zeitung soll auf jeden Fall gelingen, auch wenn die Finanzierung dafür noch nicht gesichert ist“, nennt Wolf Guenter Thiel ein weiteres Ziel. Und er spricht über die Nachhaltigkeit. Kunstklassen für den Sommer nach Havelberg zu holen, sollte immer möglich sein. Im besten Fall entwickelt sich mehr daraus. „Kunst und Kultur zu fördern ist das, was die Old School will, wir sind also auf einem guten Weg“, schätzt der Programmkoordinator des Kunst-Campus ein und berichtet von einem weiteren Vorhaben. Die Old School soll sich im August im verschönerten Antlitz zeigen. Fassade und Fenster sollen erneuert werden. Dafür zeichnet der Havelberger Planer Michael Wege verantwortlich. „Optimaler Weise weihen wir die neu gestaltete Old School zum Kunst-Campus ein.“

Das Kulturprojekt Stadtinsel will mit dem Kunst-Campus zum einen den Havelbergern und ihren Gästen die Möglichkeit geben, zeitgenössische Kunst aus Europa fußläufig zu erleben. „Zum anderen erhoffen wir uns von den PopUp-Galerien kreative Impulse für eine zukünftige Nutzung leerstehender Immobilien“, sagt Tillmann Lohse, Mitglied des Vorstandes des Vereins.

„Ich glaube, dass die Bereitschaft, sich für Kunst und Kultur einzusetzen, in Havelberg groß ist. Das gibt mir die Hoffnung, dass das Projekt sehr engagiert umgesetzt wird und gelingt“, so Wolf Guenter Thiel.