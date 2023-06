Sebastian Heldt hatte schon 2015 zusätzliche Stellplätze für Wohnmobile auf dem Gelände des öffentlichen Parkplatzes an der Havelberger Bahnhofstraße beantragt.

Caravan-Stellplätze in Havelberg: Campingplatz-Chef meldet sich zu Wort

Ein Anwohner-Treff hatte die ganze Diskussion um mehr Caravan-Stellfächen oder nicht auf dem Parkplatz Bahnhofstraße in Havelberg ins Rollen gebracht. Auch Sebastian Heldt hatte daran teilgenommen.

Havelberg - Offensichtlich ist die Diskussion um die beabsichtigte weitere Nutzung von Flächen auf dem großen Parkplatz an der Bahnhofstraße für Caravan- und Wohnmobile jetzt so richtig in Gang gekommen.