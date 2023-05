In Gedenken an die Bücherverbrennung 1933 lädt die Kirchengemeinde Havelberg zu einer Lesung mit Schriftsteller Christoph Hein ein. Liedermacher Wenzel musiziert dazu.

Havelberg - 90 Jahre ist es her, dass in Deutschland Bücher verbrannt worden sind. In vielen Universitätsstädten holten Nazis Tausende Bücher aus Bibliotheken, um sie in der Kampagne „Wider den undeutschen Geist“ öffentlich zu verbrennen. Darunter Werke vieler jüdischer Autoren. Die Evangelische Kirchengemeinde Havelberg lädt im Rahmen der Reihe Prignitzer Kirchen „Jüdisches Leben erinnern“ zu Lesung und Musik mit Christoph Hein und Wenzel ein. „Verbrannte Bücher - Fehlende Worte? Nein!“ ist der Titel der Veranstaltung, die der Havelberger Pfarrer Teja Begrich organisiert hat.