Die Einwohner Havelbergs haben die Regeln, die während der Kontaktbeschränkungen gelten, offensichtlich gut verinnerlicht.

Havelberg l Ordnungsämter der Kommunen und Polizei sind derzeit verstärkt unterwegs, um die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus zu kontrollieren. So auch im Bereich der Einheitsgemeinde Havelberg. Verstöße wurden bislang aber nicht festgestellt, wie Bürgermeister Bernd Poloski auf Volksstimme-Nachfrage berichtet. Er schickt in diesem Zusammenhang zugleich ein Dankeschön an alle Bürger, die sich an die Regeln halten und damit dafür Sorge tragen, dass das Ziel, die Infektionsketten zu verlangsamen, erreicht werden kann.

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind diese Kontrollen jetzt zum Schwerpunkt geworden. Gemeinsam mit den vier Regionalbereichsbeamten aus Havelberg und dem Elbe-Havel-Land, die übrigens jeweils für zwei Wochen für beide Bereiche zuständig sind, werden die Ordnungshüter tätig. „Wir stoßen bei den Bürgern auf Verständnis für die Kontrollen. Zwar gibt es immer mal eine andere Sichtweise, ob das alles notwendig ist, doch grundsätzlich wird das akzeptiert“, hat Ordnungsamtsleiter André Gerdel festgestellt. Auf öffentlichen Plätzen wird ebenso geguckt wie bei den Gewerbetreibenden. Die Vorgaben zur Abstandshaltung etwa oder zum Rundgang mit dem Korb werden eingehalten. Auch der Schutz an den Kassen ist inzwischen überall vorhanden.

Es gibt Fragen, weshalb das eine Geschäft öffnen darf und das andere nicht. „Da sind viele Erklärungen nötig und es ist die große Kunst, die Vorgaben der dritten Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt verständlich zu machen“, so André Gerdel.

Ganz einfach sind die Regelungen nicht in jedem Fall umzusetzen. Etwa bei touristischen Dingen. Niemand soll aus touristischen Gründen ins Land einreisen dürfen. Doch was ist, wenn jemand touristisch von Halle nach Havelberg fährt?

Hilfsangebot steht weiter

Diese Fragen könnten am Osterwochenende an Bedeutung gewinnen, wenn sich vielleicht doch der eine oder andere auf den Weg macht, um nicht nur vor der eigenen Haustür Spaziergänge zu unternehmen. Das Ordnungsamt hat dann zum Beispiel auch die beliebten Campingplätze im Blick, denn traditionell wird in Havelberg zu Ostern angecampt und normalerweise kommen Wohnwagen- und Wohnmobiltouristen aus allen Richtungen in die Hansestadt. Der Campingplatz auf der Spülinsel ist geschlossen. Doch nutzen auch sonst Caravan-Ausflügler gern Parkplätze etwa in der Bahnhof- und Uferstraße oder am Haus der Flüsse, um eine Nacht in Havelberg zu verbringen.

Das Verbot, Spielplätze zu betreten, haben die Bürger gut verinnerlicht. Während der große Spielplatz an der Landzunge auf der Altstadtinsel, der vor fünf Jahren zur Bundesgartenschau eröffnet worden ist und sich großer Beliebtheit erfreut, verschließbar ist, ist das bei anderen nicht möglich. Doch auch da werden die Verbotsschilder akzeptiert. Mit eingebunden in die Kontrollen sind auch die Ortsbürgermeister, die in ihren Dörfern nach dem rechten schauen.

Generell scheint es so zu sein, dass es kaum Verstöße gibt, wie der Bürgermeister bei den täglichen Telefonkonferenzen mit dem Landrat von anderen Bürgermeisters hört.

Bei der Notbetreuung in den Kitas bleiben die Zahlen annähernd gleich. Am Montag waren in der Kita „Zwergenland“ elf Kinder angemeldet, im „Regenbogen“ 14, im Hort kein Kind – was mit den Osterferien zusammenhängen könnte – und in der Kita Warnau zwei Kinder. Alle Einrichtungen müssen offen gehalten werden, auch wenn mal kein Kind da ist, um bei Bedarf den Anspruch auf Notbetreuung gewähren zu können.

Der Bedarf an Hilfe in Notfällen etwa beim Einkaufen oder bei der Besorgung von Medikamenten wurde bei der Stadtverwaltung noch nicht angemeldet. „Wir halten dieses Angebot aber weiterhin aufrecht“, so der Bürgermeister.