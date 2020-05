Das Haus der Flüsse in Havelberg kann ab 9. Mai wieder besucht werden - mit Einschränkungen.

Havelberg l Während das Prignitz-Museum als eine der Besucherattraktionen in Havelberg noch immer wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleibt, wird das Haus der Flüsse in der Elbstraße ab Sonnabend, 9. Mai, mit Einschränkungen wieder geöffnet. Darüber informiert das Biosphärenreservat Mittelelbe. Das Informationszentrum Natura 2000 lädt täglich von 9 bis 17 Uhr auf das Außengelände und in die untere Ebene der Ausstellung ein. Der Eintritt ist frei.

Es gibt einige Bedingungen. Maximal zehn Gäste dürfen sich gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten. Händedesinfektion sowie Einweghandschuhe stehen bereit. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Zudem werden Daten zur Person wie Name und Wohnort erfasst. Für diesen Sommer geplante Veranstaltungen sind abgesagt. Veranstaltungen sowie Führungen für Schulklassen und Reisegruppen finden derzeit noch nicht statt. Die Mitarbeiter beantworten aber gern Besucherfragen zum Biosphärenreservat Mittelelbe.