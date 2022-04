Corona: Quarantäne-Zeit beschert Havelberger Wirtin Glück

Das Leben in „Schiffers Kneipe“ in Havelberg geht unbeirrt weiter. Genau so, wie es sich der 2021 leider verstorbene vorherige Inhaber Uwe Hartmann gewünscht hätte.

Havelberg - Skat, Dart und Billard haben in „Schiffers Kneipe“ in Havelberg an Beliebtheit nicht verloren. Das ist insbesondere Sarah Chroust aus Kamern zu verdanken, die hier die Arbeit ihres Vorgängers Uwe Hartmann mit großem Fleiß fortsetzt und somit für das Weiterbestehen dieses beliebten Lokals in Höhe des Busbahnhofs sorgt.