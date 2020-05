Noch sind die Tore des Slawendorf-Spielplatzes auf der Havelberger Stadtinsel verschlossen. Das Grün hat sich dort in den vergangenen Wochen breit gemacht. Am Freitag ab 9 Uhr dürfen Kinder wieder dort toben. Allerdings mit Einschränkungen. Welche das genau sind, darauf wird an allen Spielplätzen per Aushang hingewiesen. Foto: Andrea Schröder

Nach wochenlangem Verzicht auf das Toben auf den Spielplätzen soll das ab Freitag auch in Havelberg wieder möglich sein.

Acht Regeln für den Spielplatzbesuch 1. Der Zugang zum Spielplatz ist beschränkt. 2. Das Betreten ist in der Zeit von 9 bis 19 Uhr gestattet. 3. Zutrittsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und eine dazugehörende Begleitperson. 4. Der Zugang ist auf maximal fünf Kinder je Spielgerät und die dazugehörende Begleitperson beschränkt. 5. Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern zu anderen erwachsenen Personen ist einzuhalten, innerhalb einer Kindergruppe bis maximal fünf Kindern nicht. 6. Personen (Kinder und Erwachsene) mit Erkältungssymptomen, Infizierte und Kontaktpersonen zu diesen dürfen innerhalb von 14 Tagen nach Kontakt den Spielplatz nicht betreten. 7. Die Einhaltung der Abstands- und allgemeinen Hygieneregeln obliegt der jeweiligen Begleitperson. 8. Die Anzahl der maximal zulässigen Personen ist je nach Größe des Platzes begrenzt.

Havelberg l Diese Nachricht dürfte alle Kinder und Eltern freuen: Am Freitag öffnen um 9 Uhr alle Spielplätze in der Hansestadt Havelberg und ihren Ortschaften. Der Landkreis erarbeitet die dafür notwendige Verfügung, berichtet Bürgermeister Bernd Poloski nach der Telefonkonferenz aller Bürgermeister aus dem Landkreis Stendal mit dem Landrat. „Es wird allerdings zeitliche Beschränkungen geben und es ist nur eine bestimmte Anzahl an Personen zulässig.“

Die Bürgermeister haben sich auf einheitliche Regelungen im Kreisgebiet geeinigt. Demnach sollen die Spielplätze von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein und von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres genutzt werden dürfen. Jeweils eine Begleitperson ist erlaubt. Je nach Spielplatzgröße hat die Stadt die maximale Zahl an Kindern und Erwachsenen festgelegt, die gleichzeitig auf einem Spielplatz sein dürfen.

„Wir haben uns die Größen genau angeguckt. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Sie liegen zwischen 25 und 60 Personen. Wir wollen keine Massenveranstaltungen dort, haben die Vorgaben aber mit Augenmaß vorgenommen. Für den Slawendorf-Spielplatz auf der Landzunge der Stadtinsel sind zum Beispiel 60 Personen erlaubt“, berichtet der Bürgermeister. Die Mitarbeiter des Bauhofes schauen sich heute alle Spielplätze der Einheitsgemeinde an, gucken, ob alles in Ordnung ist und befreien sie bei Bedarf von Unrat. Der Bürgermeister bittet alle Spielplatzbenutzer, sich an die Regeln zu halten.

Sport im Außenbereich

Zum Thema Kinder gehört auch die Notbetreuung in den Kindertagsstätten. Mit Stand Mittwoch waren in der Kita „Regenbogen“ 35 Kinder angemeldet, in der Kita „Zwergenland“ waren es 41, in der Kita „Kunterbunt“ in Warnau 7 und im Hort an der Grundschule 21. Insgesamt sind das 104 Kinder. Damit ist der Bedarf an Notbetreuung gegenüber der Vorwoche, als um die 80 Kinder betreut wurden, wieder leicht angestiegen.

Zur Nutzung der Sportstätten informierte der Bürgermeister auf Volksstimme-Nachfrage, dass sie weiterhin geschlossen bleiben, zumindest was den Innenbereich betrifft. In Absprache mit den jeweiligen Trägern der Sportstätten ist im Außenbereich unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Abstandsregelungen Individualtraining mit maximal fünf Leuten möglich. Mannschaftssportarten sind weiterhin nicht erlaubt. Ein entsprechendes Schreiben hat die Stadtverwaltung an die Vereinsvorsitzenden geschickt. Im Sportforum „Am Eichenwald“, das in Trägerschaft der Stadt liegt, können die Außenanlagen genutzt werden. Die Sporthalle bleibt weiterhin zu. „Wir stellen aber sicher, dass Toiletten und Waschbecken genutzt werden können. Umkleiden und Duschen allerdings nicht.“

Rat tagt zum Pferdemarkt

Die Sporthalle wird am Donnerstagabend wieder genutzt. Zum zweiten Mal tagt der Stadtrat dort. Zu 19 Uhr sind die Stadträte zur Sitzung eingeladen. Dabei geht es, wie berichtet, um die Absage des Bootskorsos und des Pferdemarktes. Es ist eine außerordentliche Sitzung mit diesem, neben Regularien und dem Bericht des Bürgermeisters, einen Tagesordnungspunkt. Die Sporthalle bietet ausreichend Platz, dass genug Abstand zwischen den Räten und Mitarbeitern der Verwaltung gewahrt werden kann. Für Besucher dieses öffentlichen Teils werden wieder auf der Zuschauertribüne Plätze vorbereitet.

Wie Bernd Poloski berichtet, gehen in der Stadtverwaltung täglich Anrufe zum Pferdemarkt ein. Viele Menschen planen ihren Urlaub zu dieser Zeit in Havelberg – ob als Besucher oder auch Kleinhändler. Darum will die Stadt Gewissheit für alle schaffen. Noch immer gibt es keine klaren Aussagen von Seiten des Bundes oder des Landes zu Großveranstaltungen mit über 1000 Personen nach dem 31. August. Doch kann sich im Moment niemand vorstellen, dass drei Tage später in Havelberg ein Volksfest beginnt, das bis zu 200.000 Besucher anlockt und bei dem Abstands- und Hygieneregelungen, wie sie in Zeiten von Corona erforderlich sind, nicht einzuhalten sind.