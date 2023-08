Dacharbeiten an der Klosteranlage am Havelberger Dom

Havelberg - An der Klosteranlage vom Dom St. Marien in Havelberg sind die Arbeiten im Dachbereich mittlerweile weithin sichtbar. Abgenommene Dachsteine und die Folienfläche im Dach zeigen, dass es voran geht. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt plant im ersten Bauabschnitt in diesem Jahr die Erneuerung von zirka 550 Quadratmeter der Dachfläche am Südflügel.