Havelberg - Am Mittwoch, 1. Februar, ist es wieder so weit. Im Havelberger Schulzentrum wird in der Zeit von 17 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Hauptsächlich geht es dabei darum, dass die künftigen Fünftklässler aus dem Einzugsbereich des Standortes Havelberg des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg und der Sekundarschule „Am Weinberg“ schon einmal ihre kommenden Schulen, ihre Lehrer, die Fachunterrichtsräume sowie schulische und außerschulische Angebote kennenlernen.