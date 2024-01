Ein Kater fühlt sich auf dem Katzenhaus an der Löhestraße in Havelberg wohl.

Havelberg. - So gut wie alle Katzen sind im Raum Havelberg derzeit gut untergekommen und versorgt, schätzt Holger Schulz aus Wöplitz ein. Er ist Mitglied der Havelberger Tierschutzgruppe, der außer ihm noch weitere engagierte Frauen und Männer angehören. So unter anderem Margit Lemke und die Veterinärmedizinerin Christine Bartels.

„Die vergangenen Monate sind recht ruhig für uns verlaufen. Ohne ernsthafte Probleme mit dem Katzenwohl“, freut sich Holger Schulz. „Aber völlig gleich, wie es in diesem Jahr weiter geht, wir machen es genauso wie immer. Ich denke im Frühjahr gibt es mit den Jungtieren, mit den sogenannten Maikätzchen, die so mancher nicht haben will, wieder ordentlich Arbeit.“

Zuletzt um Vermittlung erwachsener Katzen bemüht

Zuletzt haben sich die Tierschützer ausschließlich um ausgewachsene Katzen gekümmert. „So zum Beispiel in Nitzow, wo für die Katze einer verstorbenen Einwohnerin ein neues Zuhause gefunden werden musste. Nach einigem Hin und Her ist ,Susi’, so der Name des Tieres, aber dann in der Nachbarschaft untergekommen. Was sich für sie als beste Möglichkeit erwies, da sie im Freigang auch die Umgebung bereits sehr gut kennt.“

Einen ähnlichen Fall, bei dem dann zwei Geschwisterkatzen an einen neuen Besitzer vermittelt werden konnten, hat es in Havelberg gegeben.

Eine wahrscheinlich von einem Auto tot gefahrene Katze in der Löhestraße hat Holger Schulz mit nach Wöplitz genommen und dort beerdigt. Apropos Löhestraße. „Das Katzenhaus dort wird von den Streunern ganz prima angenommen. Gerade bei den jetzt doch sehr eisigen Nachttemperaturen.“