Bereits zum 50. Mal hat das Haveldorf Garz am Sonnabend und Sonntag sein traditionelles Sommerfest gefeiert. Zu diesem Anlass wurde Bewährtes, aber auch Neues geboten.

Das kleine Dorf Garz macht ganz groß was los

Ein Bubble-Soccer-Turnier eröffnete am Sonnabendvormittag das 50. Sommerfest im Haveldörfchen Garz. Immer wieder hielt es einige Mitspieler dabei nicht auf den Beinen.

Garz - Seit einigen Jahren erfolgt der Auftakt des Festes mit einem Bubble-Soccer-Turnier. Ein echter Höhepunkt zum Zuschauen – schon weil es einige Mitspieler dabei nicht immer auf den Beinen hält. Mitunter genügt bereits ein kleiner Aufprall mit einem anderen Spieler, um dabei zu Fall zu kommen. Ein Sturz, der allerdings in der Regel weich ausfällt und aus dem Grund nicht schmerzt. Doch das Wiederaufstehen fällt dafür so manchem nicht ganz so leicht. Schon gar nicht bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius im Schatten.