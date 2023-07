Vor der wunderbaren Kulisse am Havelberger Hafen macht das Traumschüff auch in diesem Jahr am Steg der Ruderriege fest. Gezeigt wird das Stück „Hinter den Fenstern“.

Havelberg - Das Traumschüff ist wieder auf der Havel unterwegs und begeistert in dieser Saison an elf Spielorten mit Theaterstücken am Wasser das Publikum. Auch in Havelberg.