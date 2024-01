In einer Woche voller Proteste fährt Daniel Peter, ein Handwerker aus Havelberg, 700 Kilometer, um an allen möglichen Bauern-Protesten teilzunehmen. Warum er das auf sich nimmt.

Havelberg. - Als Handwerker ist Daniel Peter aus Havelberg seit dem Beginn am vergangenen Montag bei den Protestaktionen der Havelberger Gruppe mit seinem Kleintransporter dabei. „Nonstop“, wie er berichtet.

Handwerker aus Havelberg ist ganze Woche lang an Bauern-Protesten beteiligt

„Vor einer Woche in Magdeburg und dann unter anderem in Neustadt (Dosse), in Bückwitz, in Wittstock und beim Mahnfeuer in Schönfeld. Und nun in Havelberg und dann in Berlin“, war von dem jungen Mann am Freitag zu erfahren.

Und auch: „Besonders viel geschlafen habe ich in der ganzen Woche nicht. Die Teilnahme an den Protestaktionen war mir viel, viel wichtiger. Ungefähr 700 Kilometer bin ich an den fünf Tagen im Tross der Havelberger Gruppe gefahren.“

Dauer-Demonstrant dankt Bevölkerung und Polizei

Dabei hat Daniel Peter überall das Verständnis und die Unterstützung der Bevölkerung erfahren. „Klar ist es für die Leute nicht erfreulich, wenn ganze Straßen oder Zufahrten zu Autobahnen für eine längere Tageszeit komplett dicht gemacht werden, aber im Gespräch mit ihnen zeigen sie dann überwiegend Einsicht dafür. Denn wir Protestierende wollen ja auch etwas damit erreichen.“

Lesen Sie auch: Mit Video: Knapp 500 Leute am Mahnfeuer in Havelberg - Bauern auf dem Weg nach Berlin

Ein „Riesenlob“ möchte er in dem Zusammenhang aber auch der Polizei aussprechen. „Immer sehr freundlich und zuvorkommend zu uns. Da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. An keinem Ort“. macht er deutlich.

Dauer-Demonstrant Daniel Peter fährt am Montag auch nach Berlin

Daniel Peter ist Sonntag Nacht auch mit zur Großdemo nach Berlin gestartet. Was in dieser Woche dann voraussichtlich noch einmal der Fall sein wird, wie er ankündigt. Denn an verschiedenen Tagen wenden sich dort die unterschiedlichsten Gewerke mit ihren Forderungen an Vertreter der Regierung.

Lesen Sie auch: Landwirte fahren mit rund 400 Traktoren über A2 nach Berlin

Für das Mahnfeuer und an der Blockade des Kreisverkehrs am Freitag hat er fleißig mitgeholfen. „Es hat sich am Abend ganz schön lange hingezogen am Feuer“, erzählt er und freut sich darüber. Am Sonnabend war dann Aufräumen angesagt. Auch dabei machte Daniel Peter mit.