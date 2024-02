Havelberg. - Die Predigtreihe im Kirchenkreis Prignitz zur Passionszeit hatte mit David Begrich in Havelberg im Landkreis Stendal einen Gast, der ein Experte für Fragen zur Demokratie in Ostdeutschland ist. Als Theologe und Referent bei Miteinander, dem Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, berichtete er, wie sich Gebrauch von Sprache in der Gesellschaft auswirken kann.

Das Bibelzitat der Reihe „Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht“ steht für die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Der Paradiessaal war bis zum letzten Platz besetzt. Das Gespräch im Anschluss an den Gottesdienst der evangelischen Gemeinde nutzten viele.

David Begrich ging in seinen Predigtworten auf den Literatursoziologen Leo Löwenthal ein. Dieser hatte die Kommunikation der nationalsozialistischen Zeit in seinen Werken kritisch unter die Lupe genommen. Bezeichnend ein Buchtitel „Falsche Propheten“. Der Demokratieexperte zog Vergleiche zur heutigen Gesellschaft und sagte: „Emotion und Bildersprache sind ebenso vorhanden.“ Auch skizzierte er das Grundprinzip der dunklen Farben, die dann vom hellen Licht abgelöst werden.

David Begrich ist Theologe und Experte für Fragen zur Demokratie. Er war in Havelberg zu Gast. Foto: Max Tietze

Wie war es 1989?

Er wies darauf hin, dass das Durchschauen schwieriger geworden ist, wenn es um Kommunikation und Wahrheit geht. Demokratie ist nach seinen Worten mit Lernbereitschaft verknüpft. Als gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, benannte er die Wurzeln der ostdeutschen Demokratie aus der Wendezeit 1989.

Sieht man das Parteienspektrum von rechts bis links, sollten Personen und Inhalt getrennt werden. Er schilderte, wie man mit einem Reichsbürger als Nachbarn umgehen kann. Es gilt nach seiner Ansicht, immer wieder miteinander zu reden und sich nicht in eine Polarisierung treiben zu lassen. Alf Kohlhaus aus Nitzow sagte über den Vortrag: „Es macht sichtbar, was an Populismus von Social Media kommen kann.“ Christoph von Katte aus Hohenkamern stellte fest: „Wichtig ist das Miteinandersprechen, auch mit Leuten in rechten Parteien, es sind Mitbürger.“

Zum Problem, dass Parteiprogramme kaum bekannt und greifbar sind, sagte David Begrich, dass die Entscheidung für oder gegen Parteien nach anderer Wahrnehmung fällt. Dass Demokratie auch schon im Schulalter begreifbar werden kann, erläuterte der Havelberger Tillmann Lohse. Eine 6. Klasse im Land Brandenburg hatte im Lehrplan das Thema Ernährung. Die Schüler befassten sich mit dem realen Angebot ihres Schulessens und erstellten eine Präsentation über Theorie und Praxis. Dazwischen lagen Welten und sie schickten die Ergebnisse an ihren Bundestagsabgeordneten. Der Essensanbieter wurde gekündigt – das macht deutlich, wie Einfluss möglich ist.

Reden als Weg

Eva-Maria Menard, Superintendentin im Kirchenkreis Prignitz, befürwortete, immer wieder Gesprächsbrücken zu bauen und trotzdem Grenzen zu wahren.

Neben dem Gedankenaustausch begeisterte der Kinderchor mit seinen Liedern zusammen mit Domkantor Matthias Bensch am Flügel und Judith Tetzlaff mit der Querflöte. Sie zeigten, dass Singen verbinden kann. Zur Predigtreihe waren viele Menschen auch aus Perleberg und Bad Wilsnack gekommen.