Zur Vorstellung am Abend kommt wieder alte 35-mm-Technik zum Einsatz. Kinder kommen schon am Nachmittag auf ihre Kosten.

Havelberg/Kamern - Der Strand in Kamern ruft! Nach dem Sommerkino in Nitzow vor knapp zwei Wochen, gibt es für Kinofans nun am ersten Augustwochenende in der Seegemeinde Kamern wieder viel zu lachen.