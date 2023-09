Havelberg - Ganz viel Applaus hatte der Posaunenchor Glöwen-Havelberg nach seinem Auftritt beim Sonntagsgottesdienst im Havelberger Dom St. Marien bekommen. Es war schon bemerkenswert, dieses Bläserensemble feierte sein 75-jähriges Bestehen ein ganzes Wochenende, mit Kaffeetafel plus Konzert in Glöwen und dann noch ein großes Programm in Havelberg. Neben dem eigenen Gründungsjubiläum galt es noch die 30-jährige Partnerschaft mit dem Posaunenchor aus Lienen in Nordrhein-Westfalen zu würdigen.

Die Mitglieder vom Posaunenchor sind alle Freizeitmusiker, gehen noch zur Schule oder sind am Tage in Lohn und Brot. Auch Rentner haben nicht immer Zeit. Alle sind sie froh, dass es zwei Leute gibt, die sich die Leitung teilen: „Es ist schön, dass man sich auf Ria Preul und Gottfried Förster verlassen kann, bei der Organisation und der musikalischen Leitung.“

Über die Anfänge 1948 ist bekannt, dass Erich Böhlau damals im Sommer der Gründer war. Die Region zwischen Glöwen, Groß Leppin, Plattenburg und Havelberg ist auch heute noch das Gebiet, wo die meisten Mitglieder zu Hause sind. In den Anfangsjahren, geprägt von der Nachkriegszeit, fuhren die Bläser mit Fahrrädern zu Auftritten oder gingen zu Fuß. Ria Preul erinnert sich: „Mein Vater Jürgen Eggert ist auf einem Bild als Bläser zu sehen, es entstand 1951 oder etwas später.“

Heute tritt sie zusammen mit ihrem Ehemann Karsten Preul auf, die musikalische Familiengeschichte wird noch weitergeschrieben.

Später gab es für die Mitglieder dann Fahrzeuge der Marken Trabant und Wartburg, um in der Region zu den Auftrittsorten zu gelangen. Zu DDR-Zeiten war es nicht einfach, als kirchlicher Bläserchor zu bestehen. Solange man auf Kirchengelände oder im privaten Bereich spielte, sagte niemand etwas gegen die Bläser.

Aktuell gehören zum Bläserchor 15 Mitglieder. Lange Zeit war der Havelberger Pfarrer Ulrich Wolff im Chor dabei.

Die Jüngste bei den Bläsern erlebte ihren ersten großen Auftritt im Dom. Foto: Max Tietze

Einsteiger sind willkommen

Zu den Jüngsten im Bläserchor gehören Elisa aus der 2. Klasse und Linda aus der 4. Klasse. Das Wochenende mit den Gästen aus Lienen und zwei großen Konzerten war Premiere für die Jüngsten. Die Ältesten sind fast 80 Jahre. Zu denen gehört mittlerweile der langjährige musikalische Leiter Gottfried Förster. Der Havelberger Domkantor im Ruhestand war in den 1980er Jahren als Leiter dabei und dann wieder ab 2002 bis heute.

Ria Preul erzählt: „Die meisten unserer Mitglieder arbeiten tagsüber oder sind unterwegs. Immer alle für einen Auftritt zusammen zu bekommen, ist schwer. Aber mit fünf bis sechs klappt es schon. Wir spielen kleine Geburtstagsständchen, auf Weihnachtsmärkten, in Altenheimen und bei Gottesdiensten. Es darf nur nicht zu viel an Terminen werden, in der Adventszeit muss ich da sehr aufpassen. Sonst gibt es unter Umständen Probleme in den Familien.“ Im Repertoire sind neben kirchlichen Stücken beliebte Volkslieder, Beatles-Songs, auch Jazz oder Modernes. Geprobt wird mittwochs, im Glöwener Gemeinderaum. Erst die Kleineren, ab 19 Uhr die Erwachsenen. Wer mitmachen möchte, auch erst einmal zum Ausprobieren, ist immer herzlich willkommen. Gottfried Förster macht Mut: „Ein Einstieg ist auch ohne Vorkenntnisse möglich. Man wächst hinein, in die Noten und in den Chor.“

Der Havelberger Domkantor i.R. Gottfried Förster ist für die musikalische Leitung verantwortlich. Ria Preul aus Glöwen organisiert alles. Foto: Max Tietze

Das Chorleben ist nicht nur das Musizieren, es ist auch Geselligkeit. Seit 1993 gibt es regelmäßige Treffen mit dem Partnerchor aus Lienen. Durch Corona entstand ab 2020 eine Lücke, die in diesem Jahr mit der gemeinsamen Jubiläumsfeier geschlossen wurde. Nächstes Jahr führt die Reise nach Lienen, um dort gemeinsam aufzutreten.

Nicht immer geht bei den Auftritten alles so wie geplant. Ria Preul erinnert sich an einen Havelberger Bootskorso: „2005 waren wir auf einem privaten Boot mitgefahren, wollten da musizieren. Und dann war es plötzlich passiert, wir fielen vom Boot in das Wasser. Zum Glück wurde das Instrument wiedergefunden. Nach dem Trocknen tat es auch wieder seinen Dienst.“ In späteren Jahren gab es Auftritte zum Bootskorso auf dem Bundeswehrponton. In Erinnerung ist der Organisatorin auch noch der Gottesdienst 2004 auf dem Havelberger Pferdemarkt für die Schausteller.

Im Herbst werden die Auftritte für die Weihnachtsmärkte geplant. Die Zahl der Adventsonntage ist überschaubar, und der Posaunenchor ist mit seiner Musik gefragt.