Der Tafel Havelberg gehen die Lebensmittel für Bedürftige aus

Havelberg - Ein bisschen Fisch, etwas Käse, ein paar Becher Margarine in einem Kühlschrank, im anderen etwas Joghurt und drei Knollen Fenchel. Fast gähnende Leere herrscht am Mittwoch in den Kühlschränken der Havelberger Tafel. In der Kühlzelle und den Kühltruhen sieht es nicht viel besser aus. Lediglich tiefgefrorene Pizzen gibt es noch ausreichend. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter blicken sorgenvoll auf die nächsten Lebensmittelausgaben für Bedürftige.