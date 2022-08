Die Jüngsten am Gymnasium in Havelberg bilden jetzt die größte Klasse

Mit 28 Schülern ist die neue 5. Klasse mit Klassenlehrer Florian Hochheim die zahlenmäßig stärkste am Standort Havelberg des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg. Die 20 Jungen und acht Mädchen wurden am Donnerstag an der Schule willkommen geheißen.

Foto: Dieter Haase