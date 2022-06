Die Kinderfreundlichkeit trägt Havelberger Wirtin in ihrem Herzen

Havelberg - Überraschung für die Wirtin des Havelberger Gasthauses im Mühlenholz Marianne Lindholz. Denn vor einigen Tagen kam zwar unangemeldeter, aber dennoch willkommener Besuch zu ihr auf Arbeit.

„Mit allem hätte ich gerechnet, aber nicht damit“, waren die ersten Worte der 69-Jährigen. Denn die Gäste hatten etwas Besonderes mitgebracht.

Die mittlerweile 558. Ehrung

Olaf Wolff vom Havelberger Blaue-Herzen-Verein überreichte Marianne Lindholz das „Blaue Herz für Kinderfreundlichkeit“ in Form einer großen, liebevoll gestalteten und gerahmten Urkunde. Diese Auszeichnung hat übrigens seit dem 1. Mai 2000, also seit fast 22 Jahren, Tradition bei den Blauen Herzen. Die Havelberger Gastwirtin ist bereits die 558. engagierte Person, die sie entgegennehmen konnte.

Fantastische Erlebnisse für Kinder

Womit sich Marianne Lindholz die Anerkennung verdient hat? Hans-Joachim Frey vom Vorstand des Blaue-Herzen-Vereins zählte einige Beispiele dafür auf. „Ich muss unter anderem an die Adventskalender-Veranstaltungen im Gasthaus denken, für die sie sich mit ihrem gesamten Team in jedem Jahr etwas Neues ausdachte. Die kleinen Märchenaufführungen in tollen Kostümen sowie Weihnachtslieder und Schneefall aus einer Schneekanone – das fanden nicht nur die zahlreichen anwesenden Kinder ein fantastisches Erlebnis.“

Apropos Weihnachten. Auch die vom Verein im Rahmen seiner jährlichen Weihnachtsspendenaktion für Kinder organisierten Weihnachtsfeiern im damaligen Erlebnispädagogischen Centrum unterstützten Marianne Lindholz und ihr Team auf großzügige Art und Weise.

Jährlich junge Fußballer versorgt

Für die Entenrennen des Vereins in Havelberg und Thale stellte die Wirtin für einige Gewinner zudem Übernachtungsgutscheine in ihrem Gasthaus zur Verfügung. Und bei Familienfeiern in ihrem Saal mit mehreren Kindern dachte sie sich auch für diese immer abwechslungsreiche Beschäftigungen aus. Nicht zuletzt sei der Spielplatz genannt, den sie im Außengelände ihres Gasthauses geschaffen hat. In jedem Jahr versorgt sie zudem die jungen Teilnehmer des Fußballcamps mit dem VfL Wolfsburg.

Außerdem kümmert sie sich liebevoll um ihre mittlerweile erwachsenen Kinder und als Oma um ihre Enkel.

Die Kinderfreundlichkeit trägt sie in ihrem Herzen.