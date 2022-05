Die meisten Flutschäden im Elbe-Havel-Land sind beseitigt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistages traf sich am Dienstag im Jugendklub Kamern, wobei es auch um die Abarbeitung der Flutschäden in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ging.

Bauamtsleiter Ulf Wabbel erläutert den Mitgliedern des kreislichen Rechnungsprüfungsausschusses sowie dem Amtsleiter Ralf Mosow die Hochwasserschäden am Kamernschen Badestrand.

Kamern - Der Tagungsort vom Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistages, der Jugendklub am Badestrand in Kamern, wurde nicht ohne Grund auserkoren: Auf der Tagesordnung standen auch Informationen zur Abarbeitung und Abrechnung von Flutschadensbeseitigungen sowie eine Besichtigung derselben. Zu diesen Projekten hatte auch der Ersatzneubau des Jugendklubs in Kamern gehört, ebenso der benachbarte Badestrand.