Die meisten Havelberger stimmen für die Sozialdemokraten

Havelberg - Von 8 Uhr an waren am Sonntag in den Wahllokalen der Hansestadt Havelberg Wähler da, die ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben wollten. In der Kita „Zwergenland“ hatten schon Wähler vor dem Gebäude gewartet, damit sie gleich nach Öffnung des Wahllokales in die Wahlkabine schreiten konnten. Dort gab es zwei Stoßzeiten, in denen die Wähler teilweise vom Eingangstor an Schlange standen. „Da das Wahlprozedere dieses Mal mit der Abgabe von zwei Stimmen kurz war, ging es aber schnell“, sagt Ordnungsamtsleiter André Gerdel, der dort Wahlvorsteher war. Aus der Erfahrung von der Landtagswahl im Juni waren dieses Mal gleich einige Stühle draußen aufgestellt worden, so dass für die Wartezeit Sitzplätze vorhanden waren.