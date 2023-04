Ina Vandrey aus Stendal hat am 1. April das verantwortungsvolle Amt in Schollene übernommen. Vorher war sie für das DRK in Stendal tätig.

Schollene - Eine neue Chefin hat Einzug gehalten in den Senioren-Wohnpark in Schollene. Ihr Name: Ina Vandrey. Sie ist Nachfolgerin von Marika Jaworsky, die bereits im Jahr 2022 in den Ruhestand verabschiedet worden ist.