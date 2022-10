Die Partnerschaft zwischen Verden und Havelberg lebt weiter

Seit vielen Jahren verbindet Verden und Havelberg eine Gemeinsamkeit. Es ist die Städtepartnerschaft. Am 10. August bestand sie seit 32 Jahren. Also seit 1990.

Havelberg - Jährlich im Wechsel besuchen Bürger aus Verden und Havelberg am 3. Oktober ihre jeweilige Partnerstadt. An diesem Montag war Havelberg wieder als Gastgeber an der Reihe.