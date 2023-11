Neue Akku-Ladestationen für Radler sind jetzt in Havelberg und Garz aufgebaut worden. Eine im Vorjahr an der Touristinfo geschaffene wird gut genutzt.

Das ist die neue Ladesäule am Rathaus in Havelberg.

Havelberg. - Was für ein Kasten steht denn jetzt seit einigen Tagen auf dem Havelberger Markt vor dem Rathaus? Mit der Aufschrift „Akku-Ladestation“ weist er auf seinen künftigen Zweck hin. Wer da gleich erst einmal an sein Handy denkt, liegt richtig. Denn auch diese mobilen Geräte lassen sich an der modern aussehenden Säule laden.