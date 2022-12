Die Stadtfahne von Havelberg geht mit in den Einsatz nach Litauen

Beim feierliches Gelöbnis am Donnerstag in Havelberg übergab Bürgermeister Mathias Bölt die Stadtfahne an den Chef der Kompanie, die den nächsten Litauen-Einsatz der Havelberger Pioniere leistet.

Havelberg - Großereignis am späten Donnerstagnachmittag in Havelberg: Hunderte Soldaten sind auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße angetreten. Ringsum säumen hunderte Zuschauer das Areal. Dazu geladene Gäste wie Landrat Patrick Puhlmann (SPD) und Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos). Das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg hatte zum feierlichen Gelöbnis für 180 Rekruten des eigenen Bataillons sowie weitere 170 aus Einheiten in Hagenow und Viereck eingeladen.