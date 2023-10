Havelberg. - „Ja, ich kann mich noch ganz genau an das Entenrennen vor vier Jahren erinnern“, sagt Havelbergs Altbürgermeister Bernd Poloski. Im Vergleich mit der Ente des damaligen Bürgermeisters aus Thale, Thomas Balcerowski, war er zum ersten Mal in seiner Stadt überhaupt als Sieger hervorgegangen. „In den Jahren zuvor habe ich bei Bürgermeister-Entenrennen immer anderen bewusst den Vortritt gelassen“, fügt er lächelnd an. „Aber 2019 ist es zum ersten Mal um eine Wette zwischen zwei Bürgermeistern gegangen. Und da wollte ich natürlich auch gewinnen.“

Gewinn: Einladung der Jugendwehr nach Thale

Worum es bei der Wette ging? Um die Jugendfeuerwehren aus Thale und Havelberg. Der verlierende Bürgermeister lädt die Jugendfeuerwehr aus der siegreichen Stadt für einige Tage zu sich ein. 2020 sollte das geschehen. Doch in dem Jahr hielt für lange Zeit auf dem gesamten Erdball Corona Einzug. Womit der Gewinn, die Fahrt nach Thale, gar fast in Vergessenheit geraten wäre.

„Ich hegte ernsthaft Zweifel daran, dass die Wetteinlösung noch zustande kommt“, so Bernd Poloski. „Zumal es in der Zwischenzeit auch noch kam, dass sowohl Thomas Balcerowski und auch ich keine Bürgermeister mehr sind.“

Weshalb sich der Havelberger Altbürgermeister besonders beim Blaue-Herzen-Verein und Hans-Joachim Frey bedanken möchte, die das Wettergebnis wieder aufgriffen und organisatorisch sehr aktiv waren. So dass am 27. Oktober insgesamt 40 Kinder, Jugendliche und Betreuer aus Kinder- und Jugendwehren der Einheitsgemeinde mit einem Bus auf die Reise nach Thale gehen können.

Die Siegerente ist jetzt eine Gartenteich-Ente

Bernd Poloskis Wünsche dafür? „Dass alle ein erlebnisreiches Wochenende in Thale verbringen können, ist der eine Wunsch. Und der andere, dass sich daraus mehr entwickeln möge, wobei ich zum Beispiel an das Knüpfen vieler Kontakte und regelmäßige Besuche zwischen den Jugendwehren aus Havelberg und Thale denke.“

Seine große Siegerente „Havelberg“ hat Bernd Poloski sich übrigens gesichert. „Sie ist eine schöne Erinnerung für mich und schwimmt im Sommer immer auf meinem Gartenteich.“