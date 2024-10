Havelberg. - Ein Sportboot ist zwischen dem 12. und 13. Oktober in Havelberg geklaut worden, wie die Polizei meldet. Nun suchen die Beamten nach dem Wasserfahrzeug.

Demnach verschwand das Motorboot namens "Tami" der Marke „Bayliner“ samt Trailer und angebrachten "Mercury"-Außenbordmotor vom Gelände des Bootsservice „Sonnenberg“ in der Bahnhofstraße in Havelberg. Um an das weggeschlossene Boot zu gelangen, hätten die Täter den Maschendrahtzaun zerschnitten, so die Beamten weiter. Anschließend sei der Trailer händisch bis zum Zaun gezogen und dort an ein Auto angekuppelt worden, um schließlich in unbekannte Richtung abtransportiert zu werden.

Die Wasserschutzpolizei habe vor Ort Spuren gesichert, heißt es. Zeugen, die zur Tatzeit oder bereits im Vorfeld auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bootsservice „Sonnenberg“ gesehen haben, oder wissen, wo sich das gestohlene Motorboot befindet, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 0391/5462691 zu melden.