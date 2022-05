Dorfkirche in Kamern ist wieder komplett

Sieben Jahre lang fehlte etwas an der Dorfkirche in Kamern. Genauer gesagt auf dem Dach des Turmes. Die sanierte Bekrönung stand im Kirchenschiff, denn es fehlte das Geld für den letzten Schritt – das Anbringen.

René Leßmann von der Dachdeckerfirma Schneider aus Wulkau bringt in knapp 30 Metern Höhe die Teile der Bekrönung auf dem Kamernschen Kirchturm an, hier die 1933 von Willi Carben gestifteten Wetterfahne.

Kamern - Je länger man mit einem Bauvorhaben wartet, um so teurer wird es. Schon in den Vorjahren musste man jährlich auf dem Bau mit Preissteigerungen von etwa zehn Prozent rechnen, in den letzten Monaten geriet dann alles aus den Fugen.