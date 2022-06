Drei Havelberger wollen Bürgermeister in der Hansestadt werden

Am 1. Juni bekommt die Hansestadt Havelberg einen neuen Bürgermeister. Eine Frau und zwei Männer stellen sich am 27. März der Wahl. Wer sind sie, welche Ziele haben sie?

Peter Swiderski hat am Deich nahe Jederitz mit Blick nach Havelberg einen Lieblingsplatz.Andrea Schröder

Havelberg - Die Volksstimme traf die Bürgermeisterkandidaten an ihren Lieblingsplätzen. Peter Swiderski (parteilos, unterstützt von der CDU) genießt die Ruhe am Deich nahe Jederitz mit Blick in Richtung Havelberg.