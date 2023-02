Erfreuliches ist am Freitagabend beim Neujahrsempfang von Vehlgast-Kümmernitz im Dorfgemeinschaftshaus in Damerow verkündet worden.

Vehlgast-Kümmernitz - Die Ortschaft Vehlgast-Kümmernitz ist die einzige in der Einheitsgemeinde Havelberg, die sich in diesem Jahr zu einem Neujahrsempfang entschlossen hat. Am Freitagabend hat dieser im Dorfgemeinschaftshaus in Damerow stattgefunden.