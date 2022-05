Dressur-Landesmeisterin aus Schönhausen hat große Pläne

Schönhausen - Mensch und Pferd. Ein Team. Eine Einheit. Das 13-jährige Reittalent Zoe Marie Hachmeier hat in der Disziplin Dressurreiten bereits viel gewonnen: diverse Reiterwettbewerbe, Kreismeisterschaften und zuletzt die Landesmeisterschaft. Das war es aber noch lange nicht, denn sie hat große Pläne, was sie in ihrer Reitkarriere erreichen will.