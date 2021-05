Ehrenamt in Sandau mit vielen Baustellen zu vergeben

Zusammen mit dem Landtag wird am 6. Juni in Sandau auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich um das Ehrenamt, am Mittwoch stellen sie sich den Wählern vor.

Sandau - Zwei Frauen und ein Mann möchten für die kommenden sieben Jahre ins Sandauer Rathaus – so es denn endlich saniert sein wird – einziehen. Mit dieser umfassenden und einige Millionen Euro teuren Sanierung steht schon mal die größte Herausforderung vor dem neuen ehrenamtlichen Bürgermeister oder der Bürgermeisterin. Mit der Grundschule und der Fähre gibt es weitere „Baustellen“, welche vom neuen Amtsträger im Auge zu behalten sind. Und dann wäre nicht zuletzt der Haushalt, welcher bereits seit Jahrzehnten nicht mehr ausgeglichen ist – obwohl Sandau mit knapp einem Prozent kaum freiwillige Ausgaben tätigt. Auch in diesem Jahr droht wieder ein gewaltiges Minus.

Die Namen von Claudia Lange, Melanie Mente und Thomas Gerstmann werden zur Wahl am 6. Juni auf den Wahlzetteln in der Elbestadt stehen. Schafft es keiner der Kandidaten über 50 Prozent, muss eine Stichwahl folgen, welche am 27. Juni stattfinden würde.

Kandidaten werden sich in der Turnhalle vorstellen

Ihren Wählern werden sich die drei Kandidaten am kommenden Mittwoch, 26. Mai, ab 19 Uhr in der Turnhalle vorstellen. Wegen der Pandemie gelten auch hier die amtlichen Auflagen: Eintrag in eine Meldeliste, Maskenpflicht und Abstandsgebot sind einzuhalten. Entsprechend mit anderthalb Metern Abstand werden auch die Stühle aufgestellt. Moderiert wird die Veranstaltung von einem Mitarbeiter der Verwaltung der Verbandsgemeinde.

Vorab hat die Volksstimme bereits mit zwei der drei Bewerber gesprochen – Melanie Mente lehnte dieses Angebot ab.

Claudia Lange will in Sandau etwas bewegen

Im öffentlichen Dienst tätig ist Claudia Lange, sie arbeitet als Sachgebietsleiterin in der Ausländerbehörde des Stendaler Landratsamts. Geboren wurde sie 1965 in Bismark und wuchs in Sandau auf. Die verheiratete Mutter zweier erwachsener Söhne wurde von Sandauern wegen der Kandidatur angesprochen und hatte im Vorfeld auch schon als Gast an Ratssitzungen teilgenommen. „Als Bürgermeisterin kann ich mit meinen Erfahrungen und Kenntnissen etwas bewegen“, sagt sie. Ihre Kinder sind aus dem Haus, das Ehrenamt wäre eine neue Herausforderung.

Hohe Priorität hat für sie der Erhalt der Grundschule. „Sie gehört mit zur grundlegenden Infrastruktur und ist auch wichtig für die Attraktivität unserer Stadt“, meint die Kandidatin. Vor allem auch mit Blick auf die geplante Eigenheimsiedlung sei eine Schule wichtig, um junge Familien nach Sandau zu holen. Beim bevorstehenden Rathaus-Umbau müsse man schauen, was möglich ist. Ebenso beim Haushalt, welcher sicher noch optimiert werden kann.

Thomas Gerstmann ist seit 2002 bei der Feuerwehr

Der vor 48 Jahren in Halle an der Saale geborene Thomas Gerstmann kam mit seiner Zwillingsschwester im Alter von drei Jahren als Adoptivkind nach Sandau. Er ist gelernter Maurer und Tischler und arbeitet seit einigen Jahren als Mischmeister bei der Firma Gilde im örtlichen Gewerbegebiet. Der ebenfalls parteilose Einzelbewerber ist geschieden und alleinerziehender Vater eines Sohnes.

Auch Thomas Gerstmann möchte die Grundschule erhalten, wo es gerade doch viele Kinder in der Elbestadt gibt. Am Herzen liegen ihm auch ein neuer Spielplatz und die Fähre. Er möchte als Bürgermeister alle Vereinsvorstände an einen Tisch holen, damit wieder mehr Einigkeit in Sandau herrscht. Auch das Ehrenamt sollte besser gewürdigt werden – zum Beispiel die „Blumenmädchen“. Er selbst ist seit 2002 ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv.

Sein Hobby sind übrigens alte DDR-Mopeds, welche er restauriert. Claudia Lange liebt den Wassersport und die Arbeit im Garten.

Bürgermeister Henry Wagner hatte am 1. Februar nach fast 20 Jahren Amtszeit seinen Rücktritt eingereicht. Seitdem amtiert sein Stellvertreter Wolfgang Hellwig.