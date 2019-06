Wolf-Dieter Schopf (rechts) war in seinem Garten am Nußberg im Kaffeetassen-Gespräch mit Volksstimme-Redakteur Dieter Haase. Foto: Dieter Haase

Vom Kindesalter an ist Wolf-Dieter Schopf aus Havelberg mit der Leichtathletik verbunden. Als Rentner ist er heute Übungsleiter.

Havelberg l „Die Kinder der Familien Teske, Müller und Swiderski, die heute alle im Erwachsenenalter und zum größten Teil verzogen sind, waren hier in Havelberg allesamt Spitzensportler mit großen Erfolgen. Sie sind besonders aufgefallen in ihrer Entwicklung“, sagt Wolf-Dieter Schopf. Aktuell nennt er „stellvertretend“ die Namen von Emelie Mewes, von Leoni Schramm und von Fabian Mintus.

Auf Sprintstrecken "zu Hause"

1943 geboren, ist er ein original Havelberger Kind. Schon in jungen Jahren trieb er aktiv Sport, „vor allem die Leichtathletik hatte es mir sehr angetan. Am liebsten bin ich gesprintet: auf allen Strecken bis zu 400 Meter“. Aber auch am Fußballsport ist er als junger Mensch nicht vorbei gekommen, er spielte in einigen Jugendmannschaften in Havelberg mit.

Seit über 20 Jahren Übungsleiter

Das Herz von Wolf-Dieter Schopf allerdings hängt an der Leichtathletik. Auch jetzt noch, wo er auf 76 Jahre zugeht. „Nach der Wende war diese Sportart hier in Havelberg etwas eingeschlafen, wurde dann aber schnell wieder in Gange gebracht. Man sprach mich an, ob ich nicht Lust hätte, bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu helfen.“ Natürlich hatte Wolf-Dieter Schopf die Lust dazu. Als Hilfsbetreuer stieg er ein, Übungsleiter-Lehrgänge folgten im Laufe der Zeit. In mehr als 20 Jahren hat er inzwischen mit den anderen Trainern des heutigen SV 90 Havelberg viele, viele Kinder und Jugendliche betreut und trainiert. Und zu Wettkämpfen gefahren. Auch zu großen. Nach Stendal, Haldensleben, Wolmirstedt, Magdeburg, Halle, um nur einige zu nennen. „Ich habe große Freude miterlebt – aber auch Enttäuschung. So ist das im Sport.“

Vom Kindergartenalter an

Heute ist das nicht anders. In der Leichtathletik-Abteilung des SV 90 bringt er den ganz kleinen Mitgliedern, vom Kindergartenalter angefangen bis hin zur 4. Klasse, das Laufen, Springen, Werfen und alles andere, was in diesem Altersbereich noch zur Leichtathletik gehört, bei. „Und ich mache auch gleich ein bisschen Sichtung dabei – wer hat Talent für diese oder jene Disziplin und wer nicht.“

Helfer bei Schulsportfesten

Die Arbeit im Verein „hält mich in Bewegung, und unter so vielen Kindern und Jugendlichen vergisst man glatt, wie alt man eigentlich selber ist“, schmunzelt Wolf-Dieter Schopf. Der SV 90 stellt auch wenigstens immer zwei Trainer zur Unterstützung von Sportfesten der Havelberger Grundschule und für das Stadtkinderfest im Schwimmbad ab. Wer dabei nie fehlt: Wolf-Dieter Schopf. Dafür meldet er sich freiwillig. Beim Grundschul-Sportfest ist er seit eh und je der Starter für die Sprintstrecken.

Sportabzeichen im Unterricht machen

Was er besser machen beziehungsweise verändern würde? „Mich ärgert, dass in der 10. Klasse der Sekundarschule und in der 12. Klasse am Gymnasium das Ablegen des Sportabzeichens nicht auf dem Programm des Sportunterrichts steht. Für Berufe bei der Polizei oder bei der Bundeswehr ist das eine wichtige Voraussetzung.“