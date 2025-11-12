Neun Schüler des Gymnasiums in Havelberg haben sich für die zweite Stufe des Wettbewerbes qualifiziert.

Bevor am Mittwoch die zweite Stufe der 65. Mathematikolympiade am Gymnasium in Havelberg geschrieben wurde, erhielten die erfolgreichen Teilnehmer der ersten Stufe ihre Urkunden. Die drei Erstplatzierten Sarah Bernhardt, Martha Hallmann und Johannes Heins wurden zudem mit Gutscheinen geehrt.

Havelberg/vs. - Am Diesterweg-Gymnasium Tangermünde-Havelberg wurde am Mittwoch die zweite Runde der 65. Mathematik-Olympiade geschrieben. Vom Standort Havelberg haben sich insgesamt neun Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 11 für diese Runde qualifiziert, berichtet Fachlehrer Florian Hochheim. Leider konnte eine Schülerin krankheitsbedingt nicht bei diesem Wettbewerb antreten.

Vor dem Start der Olympiade wurden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Runde geehrt. Sie erhielten eine Urkunde als Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen. Zudem durften sich die drei Erstplatzierten der jeweiligen Klassenstufen über einen Gutschein freuen. Zu den Geehrten zählen Sarah Bernhardt (Klasse 7), Martha Hallmann (Klasse 8) und Johannes Heins (Klasse 10).

Die Mathe-Fachschaft des Gymnasiums gratulierte allen Qualifizierten herzlich zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen viel Erfolg und viele Punkte für die zweite Stufe – auf dass sich möglichst viele für die dritte Runde der zum 65. Mal stattfindenden Mathematik-Olympiade qualifizieren.