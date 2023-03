Hohengöhren - Trainer Enrico Müller führt eine gute alte Tradition in Hohengöhren erfolgreich fort: Zu DDR-Zeiten erkämpften Feuerwehrsportler aus Hohengöhren so manchen Sieg – seit einigen Jahren knüpft vor allem das Frauenteam aus Hohengöhren an diese Tradition wieder an.

