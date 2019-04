Gerade mal ein Jahr alt wird der Schönfelder Dorfverein - und hat derweil schon allerhand auf die Beine gestellt.

Schönfeld l Jetzt hatte er zum Frühjahrsputz eingeladen, zugleich wurde die Maifeier vorbereitet. Bunte Blumen werden künftig an der Einfahrt zu Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr blühen – so es denn hoffentlich mit der Dürre irgendwann endlich mal ein Ende hat.

Vereinsvorsitzende Juliane Braun und ihre Mutter Sandra Braun steckten die Zwiebeln – diese hatte Bianca Sandrock vom Blumenladen aus Klietz gespendet – in die Rabatte. Detlef Riek hatte zuvor die Erde entsprechend gesäubert. Später sollen dann auch noch mehr Pflanzen hinzukommen, diese finanziert die Gemeinde Kamern, zu welcher der Ortsteil Schönfeld gehört.

Auch Kinder griffen zu Pinsel und Farbtopf

Fleißig gewerkelt wurde auch am nahen Dorfgemeinschaftshaus. Vorstandsmitglied Dennis Motzkus sowie Birgit Kose und Petra Zander schwangen hier die Pinsel und brachten Holzschutzfarbe auf die Balken des überdachten Vorbaues auf.

Bilder An der Einfahrt zum zentralen Platz werden künftig Blumen blühen. Sandra und Juliane Braun brachten die Zwiebeln in den Boden. Foto: Ingo Freihorst



Da das Holz des Vorbaus vom Dorfgemeinschaftshaus unter der Sonne schon arg gelitten hatte, wurde es neu gestrichen. Foto: Ingo Freihorst



Ole und Till halfen beim Streichen der Holzbalken an der Vorbaufassade. Foto: Ingo Freihorst



Hannah und Emely unterstützten die Erwachsenen ebenfalls beim Malern. Foto: Ingo Freihorst



Auch einige Kinder griffen mal zu Pinsel und Farbtopf – um dann aber lieber doch wieder auf dem nahen Spielplatz zu toben. Dessen Farbe war übrigens im Vorjahr vom Verein aufgefrischt worden. Die Farbe hatte die Gemeinde dem Dorfverein zur Verfügung gestellt.

Friedhof wurde gesäubert

Weitere Vereinsmitglieder waren auf dem Friedhof an der Kirche zu Gange. Hier wurden von Vorstandsmitglied Frances Schulz und ihrer Mutter Gundula Schulz der Wildwuchs von den Baumstämmen entfernt, Lothar Mahnitz und Ortwin Schulz mähten den gesamten Rasen, Lindi Schmok und Sieglinde Mahnitz säuberten das Areal der halbanonymen Begräbnisstätte. Mit der Technik von Lothar Mahnitz wurde gleich der Grünschnitt abtransportiert. Die Wege wurden ebenfalls noch gesäubert.

Übrigens vermissen die Schönfelder seit einigen Monaten den Stundenschlag der Kirchturmuhr. Lediglich der Feierabend wird täglich noch um 18 Uhr eingeläutet. Auch das Zifferblatt ist schon arg rostig, die Zeiger kaum noch zu erkennen. Eine Reparatur der Uhr würde laut Voranschlag um die 5000 Euro kosten.

Bei etwas anderem behalfen sich die Schönfelder selbst: Den neuen Wasserhahn für den Friedhof hatte Iris Braunschweig besorgt, Maik Galkowski baute ihn an.

Am Kriegerdenkmal wird Blumenschale gegossen

Der rührige Dorfverein sorgt übrigens auch dafür, dass am Kriegerdenkmal unter den beiden Friedenseichen trotz der Dürre immer Blumen blühen: Die Schale wird regelmäßig gegossen.

Ein Trupp war zudem zum Einsammeln des Maigrüns in die Feldmark gefahren. Am Nachmittag lud der Dorfverein dann noch zum Wickeln der Girlande für den Maibaum ein, welcher am Dienstag ab 17.30 Uhr an der Feuerwehr aufgestellt wird. Im Anschluss wurde dann noch gegrillt – ein Dankeschön für alle freiwilligen Helfer. Gewonnen hat aber der gesamte Ort.