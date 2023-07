Neun Musikschüler spielen beim Sommerfest der „Flotten Lotte“ in Schönfeld auf dem Campingplatz. Der Campingplatz am See ist Ausflugsziel für Radler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönfeld - Am Sonnabend war der Campingplatz in Schönfeld ein lohnenswertes Ziel. Zum einen lockte eine kleine Wanderung am See, zum anderen das Sommerfest bei der „Flotten Lotte“. Seit Mai hat der Schönfelder Platz wieder eine Gastronomie. Die neuen Wirtsleute Anja und Chris Freitag hatten sich zum Sommerfest etwas Besonderes ausgedacht. Anja Freitag sagte zur Begrüßung: „Das kleine, feine Fest ist unser erstes hier auf dem Platz in Schönfeld.“ Sie freute sich, dass mehr Besucher gekommen waren, als sie erwartet hatte.Ein Höhepunkt an diesem Nachmittag war das Akkordeonorchester von der Musikschule Fröhlich. Neun Kinder und Jugendliche hatten ihre Instrumente nach Schönfeld mitgebracht, trotz Ferienzeit. Leiterin Angela Haberkorn aus Rathenow erläuterte: „Heute spielen wir in kleiner Besetzung, wir haben sonst auch noch mehr Kinder zu Auftritten dabei.“